Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten teğmen mesajı: "Coşkulu teğmenlerimiz üzerinden ordunun yıpratılması, güvenliğimizde çok ciddi zaaflar yaratır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulundaki kılıçlı yemin töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Ana Haber'e bağlanan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuyla ilgili mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in mesajı şu şekilde:

"Teğmenler, yemin töreninde kılıçlarını emperyalizme çektiklerini açıkça ifade ettiler. Kimi AK Partililerin ve saltanat artıklarının, vesayet söylemi altında Türk ordusuna duydukları hınç çok tehlikelidir.

Bu hıncın tarihsel kökleri saltanat yandaşlığına ve Cumhuriyet karşıtlığına kadar uzanır. Bu hıncın köklerinde İngiliz ve Fransız işbirlikçisi tanzimat paşaları vardır, istiklal ve hürriyet düşmanı Damat Ferit Paşalar vardır.

Türkiye'nin ciddi silahlı tehditlerle karşı karşıya olduğu bugünkü koşullarda ordu temel güvencemizdir. Teğmenler, bu güvencenin kararlılığını ve fedakarlığını temsil ettiklerini heyecanla açıklamışlardır. AK Parti yönetimi başlangıçta olayı vatanseverliğe yakışan bir anlayışla değerlendirdi ama şimdi görülüyor ki orduya hınç duyan ABD yandaşları Cumhurbaşkanımızı yönlendiriyorlar.

Coşkulu teğmenlerimiz üzerinden ordunun yıpratılması, güvenliğimizde çok ciddi zaaflar yaratır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak cephemizi Ege kıyılarında üsler kuran ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan tatbikatlar yapan ABD-İsrail-Yunanistan ittifakına çevirmeliyiz. Teğmenlerin hedef alınması iç cephede zaafler getirir ve ordumuzun emperyalizme karşı kararlılığına zarar verir.

Devlet, millet, hükümet ve ordu beraberliği, ne idiği belirsiz vesayet söylemleriyle kesinlikle hedef alınmamalıdır. Önemle belirtiriz ki vesayet söylemleri, ordunun disiplinine hizmet etmiyor. Hele Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir krize girdiği ve büyük bir küresel ekonomik krizin eşiğinde bulunduğumuz koşullarda AK Parti iktidarı, girdiği ekonomik çıkmazdan teğmen karşıtlığıyla değil, millet ile ordu arasındaki dayanışmayı güçlendiren vatansever siyasetlerle çıkabilir.

Üretim Devrimi, biricik çözümdür. Vatan Partisi olarak, devletimiz, milletimiz, hükümetimiz ve ordumuz arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendiren siyasetlerde kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bütün sorumluları iç cephede sağlam durmaya davet ediyoruz."