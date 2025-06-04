Vatan Partisi İncirlik Üssü önünden meydan okudu: "Tankla gelen, tabutla gider!"

Vatan Partisi, ABD ve NATO’nun Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesinde gerçekleştirdiği ve Türkiye’yi hedef aldığı belirtilen askeri tatbikata karşı tepkisini bu kez Adana’daki İncirlik Üssü önünden yükseltti. Partililer ve yurttaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla üs önünde toplandı.

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Vatan Partisi İncirlik Üssü önünden meydan okudu: "Tankla gelen, tabutla gider!"
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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan, yaptığı açıklamada, Dedeağaç’ta gerçekleştirilen NATO tatbikatının doğrudan Türkiye’ye karşı olduğunu vurguladı. Tanhan, “Mustafa Kemal’in torunları Toroslar’ın eteğinden meydan okuyor. Dedeağaç’taki tanklara, ABD ve İsrail bayraklarına karşı Adana’dan ay yıldızlı bayrağımızı gösteriyoruz” dedi.

Vatan Partisi İncirlik Üssü önünden meydan okudu: "Tankla gelen, tabutla gider!" - Resim : 1

“Orhan Kemal’in hemşehrileri olarak buradayız. İncirlik’ten NATO’ya meydan okuyoruz” ifadelerini kullanan Tanhan, Adana’nın emperyalist planlara geçit vermeyeceğini vurguladı.

İncirlik Üssü’nün ABD’nin kullanımına sunulduğu günden bu yana Türkiye’ye hiçbir fayda sağlamadığını belirten Tanhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İncirlik, yıllardır eşkıyaya yataklık ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde rol oynadı. Darbe gecesi bomba yağdıran uçaklara yakıt ikmali buradan yapıldı. Başarısız olan FETÖ’cü komutanlar da buraya sığındı.”

Tanhan ayrıca, bu üslerin Türkiye’yi tehdit ettiğini söyleyenlerin yıllardır susturulmaya çalışıldığını, ancak artık gerçeklerin daha açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

Dezenformasyon Merkezine çağrı: “Gelin, tehdidi yerinde görün”

Cumhurbaşkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin “Dedeağaç’taki tatbikat Türkiye’ye tehdit değildir” yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Tanhan, yetkilileri İncirlik Üssü’ne davet etti.

“Koltuklarında oturup İncirlik tehdit değildir diyenlere sesleniyoruz. Buyurun gelin, buraya bir bakın! Hâlâ tehdit değil diyebilecek misiniz?”

Vatan Partisi İncirlik Üssü önünden meydan okudu: "Tankla gelen, tabutla gider!" - Resim : 2

Tanhan, Türkiye’ye yönelik emperyalist tehditlerin yalnızca sınır bölgeleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, NATO üslerinin Türkiye’nin içine konuşlandığını ve ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

“Biz bu vatanı çiğnetmeyeceğiz. Taşımıza, toprağımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Yalana, ihanete, emperyalizme boyun eğmeyeceğiz. Uyuyanlar olabilir ama biz uyanığız. Selimiye’nin şerefesindeki kartallara selam olsun. Vatan nöbetimiz sürecek.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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