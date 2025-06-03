Vatan Partisi İncirlik’e yürüyor: “Tehdit sınırda değil, içeride”

ABD ve NATO’nun Dedeağaç’tan başlattığı “Anında Müdahale Tatbikatı”, Türkiye’de işgal provası olarak yorumlandı. Vatan Partisi, bu tehdide karşı ülke çapında seferberlik ilan etti. 24 Mayıs’ta Edirne’de binlerce kişiyle meydanları dolduran Vatan Partisi, şimdi gözünü Adana’ya, İncirlik Üssü’nün kapısına çevirdi.

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, NATO’nun Türkiye’yi yalnızca sınır hattından değil, doğrudan ülke içindeki üslerden de tehdit ettiğine dikkat çekti.

“Meriç ile Seyhan Nehri’ni, Adana kebabı ile Tekirdağ köftesini, Çukurova’nın pamuğu ile Trakya’nın ayçiçeğini birleştiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanını NATO, ABD ve İsrail’in bölme planlarına karşı bir araya getiriyoruz. Dedeağaç’taki tatbikata da, İncirlik’teki üsse de milletçe karşı duruyoruz.”

Tanhan, “Yabancı askeri varlığın Türkiye’de üs bulundurması milli onurumuzu çiğnemektir” dedi. İktidar ve muhalefetin sessizliğine tepki göstererek, “Türkiye yalnızca sınırdan değil, içimizdeki üslerden de tehdit ediliyor” ifadelerini kullandı.

Tanhan, tüm vatandaşları 4 Haziran Salı günü saat 16.30’da Adana İncirlik Üssü önünde yapılacak buluşmaya davet etti.

“Ankara’nın sessizliği, muhalefetin suskunluğu kabul edilemez. Bu mücadele yalnızca devletin değil, milletin görevidir. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı tehdit eden bu yapılara karşı Türkiye’nin dört bir yanından tek ses olacağız.”

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ise NATO karşıtı mücadelenin yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için tarihi önemde olduğunu vurguladı.

“Bayrağımızı, egemenliğimizi tehdit eden bu güçlere karşı durmak sadece hükümetin değil, tüm milletin sorumluluğudur.”

Adana’daki eyleme Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaşın katılması bekleniyor. Parti yöneticileri, İncirlik Üssü önünden dünyaya “egemenliğimize dokunamazsınız” mesajı verileceğini ifade ediyor.