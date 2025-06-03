Ulusal Kanal’dan rekor izlenme: Son 60 günde 396 milyon görüntülenme

Ulusal Kanal, YouTube’daki izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Son 60 gün içinde yaklaşık 396 milyon görüntülenmeye ulaşan kanal, dijitalde de büyük bir başarı yakaladı.

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Ulusal Kanal’dan rekor izlenme: Son 60 günde 396 milyon görüntülenme
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 Kanalın İnternet Yayınları Müdürü Barış Demiralay, “Ulusal Kanal artık yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelindeki haber ajansları ve televizyon kanallarıyla yarışıyor” dedi.

Demiralay, “İzleyiciler arama motorlarında en çok Ulusal Kanal’ın içeriklerini tercih ediyor. İnsanlar doğrudan haberlerimize ulaşıyor ve bu da kanalın güvenilirliğini ve etkisini ortaya koyuyor” diye konuştu.

Ulusal Kanal’ın, dijital platformlardaki yükselişinin yanı sıra Türksat’taki yayınını sürdürebilmesi için 15 milyon TL’lik borcun 30 Haziran’a kadar ödenmesi gerekiyor. Kanal, bu hedef için kamuoyuna bir destek çağrısı yaptı.

Demiralay, “Önümüzde yeni bir görev, yeni bir başarı hedefi var. Bu başarıyı hep birlikte kazanabiliriz. Bizi izleyen herkesin, küçük ya da büyük katkılarla Ulusal Kanal’a destek olması çok önemli” dedi.

“Ulusal Kanal’ın bir sahibi var, o da Türk milletidir” diyen Demiralay, “Bu kanal halkın sesi, halkın ekranı. Yayın hayatımıza devam edebilmemiz için bu seferberlikte hep birlikte hareket etmeliyiz” çağrısında bulundu.

Destek vermek isteyenler, 0534 364 23 24 ve 0535 545 70 65 numaraları üzerinden kampanyaya katılabiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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