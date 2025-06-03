Karayollarında 7/24 görev başında: 750 ekip, 3 bin 750 personel sahada

Bayram tatilinde şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın sorunsuz şekilde yürütülmesi için kapsamlı tedbirler alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yol ağının 6 bin 750 kamera ile anlık olarak izleneceğini belirtti.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Karayollarında 7/24 görev başında: 750 ekip, 3 bin 750 personel sahada
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Bayram tatili cuma günü başlayacak ve karayollarında trafik yoğunluğu artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan toplam 68 bin 620 kilometrelik yol ağında 7/24 görev yapacak.

Bakan Uraloğlu, “750 ekip, 3 bin 750 personel ve bin 250 araçla gece gündüz demeden çalışacağız. Yol ağımızı 6 bin 750 kamera ile sürekli takip ederek herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale edeceğiz” dedi.

Bayram süresince kamyon, çekici ve tanker gibi özel yük taşıyan araçlara izin verilmeyecek. Uraloğlu, “Özellikle yüksek ve geniş boyutlu araçları, iş makinelerinden bölünemeyen büyük aletlerin taşınmasını kastediyoruz. Bu araçlar şerit genişliklerini aştığı için böyle bir düzenleme yaptık” diye açıkladı.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kontrolündeki yollar, köprüler ve ulaşım sistemleri bayram boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık yetkilileri, “Kurban Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ücretsiz geçiş sağlanacak. İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları; Ankara’da Başkentray; İzmir’de ise İZBAN ücretsiz hizmet verecek” bilgisini verdi.

Bayramda otobüs işletmelerine yönelik denetimler de artırılacak. Bakanlık, “Vatandaşların otobüs bileti temininde ve fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle mağdur olmamaları için yolcu taşımacılığı sektöründe denetimleri sıkılaştırdık” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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