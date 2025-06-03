İzmir’de 23 bin işçi greve devam ediyor: İşverenin baskı politikası geri tepti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçinin grevi kararlılıkla devam ediyor. Emekçilerin hak arayışını engellemek isteyen belediye yönetiminin İzmir halkını provoke etme çabaları ise sonuç vermedi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
İzmir’de 23 bin işçi greve devam ediyor: İşverenin baskı politikası geri tepti
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Grevdeki işçilerin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, işçilere yönelik baskı ve kışkırtmalara sert yanıt verdi.

İzmir’de emek mücadelesi 6. gününde sürerken, belediye yönetimi grevdeki işçilere baskı uygulamak için çeşitli yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Sendika yönetimi ise bu saldırılara karşı durduklarını belirterek, amaçlarının sadece “eşit işe eşit ücret” talebi olduğunu vurguladı.

Çalışkan, “Grevimizin başlamasından 3 gün önce masaya gittiğimizde işveren, aylardır önerdiği ikinci altı aylık enflasyon oranında zam teklifini geri çekti” dedi.

Belediye yönetiminin süreci çıkmaza sürüklediğine dikkat çeken Remzi Çalışkan, “Daha önce kabul edilen önemli maddeleri geri çekerek, grevin kaçınılmaz hale gelmesine yol açtılar” diye konuştu.

Ayrıca Çalışkan, belediye yönetiminin grevdeki işçiler ve sendika üzerinde baskı kurma girişimlerine de tepki gösterdi. “İşçilerin hak arama mücadelesini siyasal zemine çekmek ve gerçek dışı suçlamalarla karalamak, demokrasi ve özgürlük mücadelemize zarar verir” ifadelerini kullandı.

Grev, bazı kesimlerce siyasi partilere hizmet etmekle suçlanmasına karşın, Çalışkan bu iddiaları reddetti. “İzmir’deki grev hiçbir siyasi partiye destek ya da zarar vermek amacı taşımıyor. Tüm tarafları sorumlu davranmaya, işçilerin haklı taleplerini anlamaya ve gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” dedi.

Son olarak belediye yönetimini toplu iş görüşmelerine çağıran Genel-İş Sendikası Genel Başkanı, taleplerini net biçimde dile getirdi: “Bizim talebimiz eşit işe eşit ücret. Diğer şirketlerdeki işçilere sunulan teklifler Genel-İş üyelerine verilmemektedir. Bu teklifi kabul etmiyoruz.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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