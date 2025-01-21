Vatan Partisi, yeni açılım sürecine karşı harekete geçti
Vatan Partisi; MHP, AK Parti, CHP ve DEM Parti yönetimlerinin başlattığı “Yeni Açılım” sürecine karşı harekete geçti. İstanbul İl Örgütü'nün açtığı "Yeni Açılıma Geçit Yok!" masalarına ilgi yoğundu.
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MHP, AK Parti, CHP ve DEM Parti yönetimlerinin başlattığı "Yeni Açılım" sürecine karşı Vatan Partisi harekete geçti.
Vatan Partisi İstanbul İl Örgütü, İstanbul genelinde "Yeni Açılıma Geçit Yok!" masaları açtı. Masaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yeni açılım sürecine karşı çıkan vatandaşlar Vatan Partisi'nin masasına koştu. Terörsüz Türkiye ancak PKK'yla silahlı mücadeleyle kurulur dedi.