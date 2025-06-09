Vatan Partisi'nde bayramlaşma: 15 milyon TL için seferberlik vurgusu yapıldı

Parti üyeleri hem bağış yapmaya hem de bağış bulma çalışmalarına başladı.

Türksat ödemesi için başlatılan 15 milyon liralık “Ulusal Kanal Türksat’ta kalsın, yolumuz kararmasın” kampanyası büyüyor. Konu, Vatan Partisi'nin geleneksel bayramlaşma buluşmasının da ana gündem maddesi oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katıldığı bayramlaşma programında Ulusal Kanal’ı Türksatta tutmak konusunda ortak irade beyanı gösterildi. Hem bağış bulmaya hem de bağış yapma çalışmalarına hız verildi.

Kimi ilk maaşını, kimi, okul harçlığını, kimi ise emekli ikramiyesini Ulusal Kanal kampanyasına bağışlayarak seferberliğe katılma kararı aldı.

Geçmiş kampanyalardan fedakarlık örnekleri anlatıldı. Bayramı daha anlamlı kılmak için kampanyanın önemli olduğu vurgulandı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak şunları söyledi:

Ben bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Önümüze parti Aydınlık'ı günlük çıkarma görevini koydu. zorlu bir süreçti bu para gerekiyordu. Üyelerimizde gençti, eli ekmek tutmuyordu öğrenciydi hepsi. Altından kalkmak için kampanya başlattık. Genç kızlarımızda vardı üyelerimiz içinde. Hepsi de üniversite öğrencisi. zar zor geçinen çocuklardı. Onlarda düşünmüşler gece, sabah geldiler aydınlık yazı kuruluna dediler ki biz saçlarımızı satıp kampanyaya öyle destek olacağız. Saçlarını kestirdiler ve o paralarla Aydınlık ciddi gelir elde etti, ve o kızlarımız sayesinde büyük ilerleyiş yaptı. İşte biz böyle bir geleneğe sahibiz.

Toplumun her kesiminin gür sesi olan Ulusal Kanal'ın kararmaması için başlatılan kampanya 30 Haziran'a kadar sürecek.

rum. Çok daha önceden bu kampanyayı tamamlayacağız.)))