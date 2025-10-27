Vatan Partisi’nden TRT’ye mektup

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, TRT Avaz'da yayınlanan Çin karşıtı belgeselin "CIA propaganda videolarından" hazırlandığını iddia ederek, TRT Genel Müdürü'ne gönderdiği mektupta "TRÇ ittifakı" ve "Atlantik sistemi" vurgusu yaptı.

Bursalı'nın, söz konusu belgeselle ilgili olarak 23 Ekim 2025 tarihinde TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’ya bir mektup gönderdiği de öğrenildi.

Özgür Bursalı'nın gönderdiği mektup şöyle:

"20 Ekim 2025 tarihinde TRT AVAZ Youtube kanalında, 'İzler: Doğu Türkistan’ın Yıkılışı' isimli bir belgesel yayınlanmıştır.

Türkiye’nin, Ege adalarından, Doğu Akdeniz’e ve Suriye’nin kuzeydoğusuna kadar ABD-İsrail merkezli silahlı tehditlerle karşı karşıya olduğu koşullarda, TRT AVAZ yayınında potansiyel müttefikimiz olan Çin Halk Cumhuriyeti hedef alınmaktadır.

Uygur konusu, iki ülke ilişkilerini bozmak amacıyla ABD tarafından açıkça örgütlenmekte ve fonlanmaktadır. Açık kaynaklarda milyarlarca doların Uygur ayrılıkçılığı için ayırıldığı mevcuttur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da henüz bir ay önce Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret ettiği, iki ülke arasındaki ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkiler üzerine önemli görüşmeler yaptığı bir ortamda yayınlanan bu belgesel, Türkiye-Çin ilişkilerini dinamitlemektedir.

Türkiyemizin ekonomide ve güvenlikte en önemli müttefikleri arasında olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik, Devlet kurumumuz tarafından yapılan bu yayın, ülkemizi yalnızlaştırarak, ilişkilere tarifsiz bir zarar vermektedir.

TRT, Türkiye’yi savunmak zorundadır. TRT’nin görevleri arasında “Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunması” yazmaktadır.

Uygurlar bizim kardeşimizdir. Uygurlarla ilgili her türlü problemi, Çin düşmanlığıyla değil, Çin’in egemenlik haklarına saygı göstererek, Çin dostluğuyla çözebiliriz. Bu konuda Partimiz, uzun yıllardır büyük emek vermektedir ve Uygularımızın da sorunlarını bu düzlemde çözmektedir.

TRT, Batı merkezlerinin sipariş yayınlarını yapacak bir kurum değildir. TRT, Türkiye’nin kurumudur. TRT AVAZ’da yayınlanan belgeselin yayından kaldırılması, Türkiye’nin milli güvenliği ve ikili ilişkileri açısından ertelenemez ve hayati bir görevdir. İlgili yayının kaldırılmasını önemle talep ediyoruz.

Saygılarımızla."