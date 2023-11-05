Türk Milleti NATO'ya Geçit Vermiyor! Vatandaşlar İncirlik Üssü'ne Girmeye Çalıştı Polis İzin Vermedi

ABD'ye öfke her geçen gün büyüyor. İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları Adana'daki İncirlik Üssü önünde protesto edildi. ABD'ye ve İsrail'e tepki vardı. Vatandaşlar ABD'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalıştı. Polis müdahale etti. İşte İncirlik önünde yaşananlar.

Türk Milleti NATO'ya Geçit Vermiyor! Vatandaşlar İncirlik Üssü'ne Girmeye Çalıştı Polis İzin Vermedi

Vatandaşlar Filistin'e destek ABD ve İsrail'e tepki için Adana İncirlik NATO Hava Üssü önünde bir araya geldi.

İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi. Türk ve Filistin bayrakları taşındı.

Eylem sırasında vatandaşlar İncirlik üssüne girmeye çalıştı. Polis müdahale etti. Kısa süreli gerginlik çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde yapılan eylemde ABD'ye İsrail'e destek verdiği için büyük tepki vardı.

Türkiye’nin dört bir yanından İncirlik önüne giden vatandaşlar, saldırıların durmasını istedi.

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# incirlik üssü # abd
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