WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilemiyor?

Dünyaca ünlü anlık haberleşme uygulaması WhatsApp'a giriş yapılamıyor. Kullanıcılar, "WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilemiyor?" sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilemiyor?
Editör: Yasin Kerim Aşan

Dünyaca ünlü anlık haberleşme uygulamalarının başında gelen WhatsApp'a erişimde problem yaşanıyor.

Milyonlarca kullanıcı bir süredir WhatsApp'a giriş yapamıyor. Kullanıcılar, sosyal medyada ve arama motorlarında, "WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilemiyor?" sorularının yanıtını arıyor.

Konuyla ilgili X'te de çok sayıda paylaşım yapılırken, WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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