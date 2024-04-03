Dünyaca ünlü anlık haberleşme uygulamalarının başında gelen WhatsApp'a erişimde problem yaşanıyor.

Milyonlarca kullanıcı bir süredir WhatsApp'a giriş yapamıyor. Kullanıcılar, sosyal medyada ve arama motorlarında, "WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilemiyor?" sorularının yanıtını arıyor.

Konuyla ilgili X'te de çok sayıda paylaşım yapılırken, WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.