Yabancı Uyruklu Sağlık Çalışanı Listesiyle İlgili Açıklama! Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü İddialara Yanıt Verdi

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan 24 kişilik yabancı uyruklu sağlık çalışanı listesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, listenin Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren proje personelini gösterdiği bildirildi.

Yabancı Uyruklu Sağlık Çalışanı Listesiyle İlgili Açıklama! Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü İddialara Yanıt Verdi
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Sosyal medyada gündem olan 24 kişilik yabancı uyruklu sağlık çalışanı listesi ile ilgili Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, listenin SIHHAT Projesi kapsamında ülkede "geçici koruma" altındaki sığınmacı ve diğer statüdeki yabancılara, sağlık hizmeti vermek amacıyla açılan Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren proje personelini gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, projede yer alanların, görev sürelerinin proje süresiyle sınırlı olacak şekilde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" ile çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, "Kamu işçisi ya da kamu personeli statüsünde değildir. Göçmen sağlığı merkezlerinde yabancılara çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılmakta ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ancak çalışma izni onaylanmış yabancı uyruklular istihdam edilebilmektedir. Güvenlik soruşturmasından geçmemiş kimse çalıştırılmamaktadır. Yabancı uyruklu personelin çalışma izinleri ise her yıl ilgili mevzuat kapsamında yeniden değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Göçmen sağlığı merkezlerinde sadece yabancılara hizmet verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Göçmenlerin aldığı sağlık hizmetleri ile vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetleri ayrıştırılmıştır. Sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın faydalanmasında göçmenlerin ek bir yüke sebep olmaması için alınan tedbirleri başka yönlere çekmek insaf ve vicdan sınırlarının dışındadır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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