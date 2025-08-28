Yapı sektöründe kapsamlı denetim! 54 milyon TL ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı sektöründe kurallara uymayan firmalara göz açtırmadı. 81 ilde yapılan 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim gerçekleştiren firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası kesildi. Bakanlık, denetimlerin artarak süreceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı malzemelerinde ürün güvenliğini sağlamak adına yıl boyunca süren geniş çaplı bir denetim operasyonu yürüttü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunun kontrol edildiği ve sektörde ürün güvenliğini artırmak için yapı malzemeleri üreticilerine yönelik 81 ilde denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Denetimlerin ülke genelinde titizlikle sürdürüldüğü bu süreçte, yapı sektöründeki üreticilerin malzeme kalitesi ve güvenliğiyle ilgili eksiklikleri mercek altına alındı. Bakanlık, uygulanan kontrollerle hem halk sağlığını hem de inşaat güvenliğini doğrudan etkileyen üretim standartlarına aykırı uygulamaları hedef aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon TL idari ceza uygulandığını” ifadeleri kullanıldı.

