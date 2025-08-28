İş insanı İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı

İş dünyasının önemli isimlerinden İnan Kıraç, rahatsızlığının ağırlaşması üzerine İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Koç Ailesi’nin damadı olan Kıraç’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

KIZI İPEK KIRAÇ BABASININ YANINDA

Oda TV’nin aktardığı bilgilere göre, bir süredir aralarındaki küslüğün sona erdiği öğrenilen kızı İpek Kıraç da yoğun bakım sürecinde babasının yanında bulunuyor.

İpek Kıraç, uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşadığı babası İnan Kıraç ile barıştıklarını 11 Ağustos’ta sosyal medya hesabından duyurmuştu. Açıklamada yıllardır süren gerilimin sona erdiği belirtilmişti.