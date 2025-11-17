Yargıtay’dan emsal karar: İzinsiz düğün fotoğrafı kullanmak suç sayıldı

Elazığ'da dünyaevine giren bir çift, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek adına profesyonel bir fotoğrafçı ile anlaşma sağladı. Ancak çekimlerin tamamlanmasının ardından yaşanan gelişmeler, olayı bir anda adliye koridorlarına taşıdı.

Yeni evli çift, kendilerinden herhangi bir izin alınmadan fotoğraflarının bir albüm haline getirildiğini ve stüdyoya gelen diğer potansiyel müşterilere referans ve örnek çalışma olarak sunulduğunu fark edince soluğu savcılık makamında aldı.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Çiftin şikayeti üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, stüdyo sahibi hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan sanık fotoğrafçı, yaptığı eylemin suç teşkil ettiğini bilmediğini öne sürerek beraatini talep etti.

Yerel mahkeme ilk incelemesinde, "müştekilerin gelinlik ve damatlıkla çekilen düğün fotoğraflarının, başkaları tarafından görünmesi ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesini sunarak sanığın beraatine hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Ancak dosyanın temyiz edilmesiyle süreç bambaşka bir boyuta taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, söz konusu fotoğrafların "kişisel veri" niteliği taşıdığına dikkat çekerek yerel mahkemenin verdiği beraat kararını bozdu. Yüksek mahkeme kararında, görüntülerin hukuka aykırı olduğu tartışmasız bir yöntemle üçüncü şahısların görgüsüne sunulduğu vurgulanarak, sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ceza verilmesi gerektiği bildirildi.

Yargıtay'ın bozma ilamının ardından Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama süreci başladı. Mahkeme bu kez Yargıtay'ın işaret ettiği doğrultuda karar alarak, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda, "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarının, müştekilerin rızası olmaksızın iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiği" açıkça belirtildi.

Sanığın hapis cezasına itiraz etmesi üzerine dosya son kez Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin önüne geldi. Dosyada son sözü söyleyen Daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Yüksek Mahkeme, yargılama sürecindeki tüm işlemlerin usul ve kanuna uygun yürütüldüğünü, iddia ve savunmaların toplanan delillerle birlikte gerekçeli kararda eksiksiz tartışıldığını belirterek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediğini vurguladı.