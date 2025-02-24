Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı büyük çaplı bir operasyonla yasa dışı bahis çetesini çökertti. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, çeteye üye olduğu tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona Mersin’in yanı sıra Adana, Aksaray, Amasya, Kastamonu, Tokat ve Ankara illeri de dahil oldu.

2 BİN 560 BANKA HESABI İNCELENDİ

Emniyet yetkililerinin açıklamalarına göre, operasyonun başlatılmasında şüphelilerin yurt dışı kaynaklı bahis siteleri aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları bilgisi etkili oldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri, 2 bin 560 banka hesabını inceleyerek, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerine dair delil topladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bu kişilerin yurt dışından bahis sitesi kurarak, bahis oyunlarıyla büyük gelir elde ettikleri belirlendi.

13 ZANLI TUTUKLANDI

Yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon sonrasında, gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından yapılan sorgulama sonucunda, 13 zanlı tutuklanırken, 8 zanlı ise serbest bırakıldı.