Yasa dışı bahis oynayanlar yandı

Türkiye'de yasadışı bahisle mücadeleye yönelik önemli bir adım atılıyor. Mevcut durumda, yasadışı bahis oynamak yalnızca Kabahatler Kanunu kapsamında 5 ila 20 bin TL arasında para cezası ile cezalandırılabiliyor. Ancak, 10. Yargı Paketi kapsamında bu durum değişiyor. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Yasa dışı bahis oynayanlar yandı
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Türkiye'de yasadışı bahisle mücadeleye yönelik önemli bir adım atılıyor. Mevcut durumda, yasadışı bahis oynamak yalnızca Kabahatler Kanunu kapsamında 5 ila 20 bin TL arasında para cezası ile cezalandırılabiliyor. Ancak, 10. Yargı Paketi kapsamında bu durum değişiyor. Yasadışı bahis oynamak, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) dahil edilerek hapis cezasına neden olan bir suç haline gelecek.

 Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yargı paketi, toplumsal güvenliği artırmayı ve cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle toplumsal infiale yol açabilecek suçlar için daha ağır cezalar getirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemelerle birlikte suç işleyen kişiler, belirli bir süre cezaevinde kalmak zorunda kalacak.

TRAFİK MAGANDALARINA AĞIR CEZALAR

Yeni düzenlemelerle birlikte, trafik magandalarına karşı da sert önlemler alınacak. Trafikte tehlikeli davranışlar, makas atma, drift yapma gibi suçlar için daha yüksek cezalar uygulanacak. Bu tür trafik suçlarının ceza miktarları yeniden belirleniyor; makas atma cezası 6.439 TL, drift yapma cezası ise 32 bin TL olarak öngörülüyor. Yapılacak değişiklikle bu cezaların sınırları yeniden gözden geçirilecek.

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