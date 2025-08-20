Yasa dışı bahisle mücadelede yeni adım: 30 hesap kapatıldı

Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayıldığı tespit edildi. Kullanıcıları yasa dışı sitelere yönlendiren ve kumar oynamaya teşvik eden 30 yüksek takipçili hesap, alınan karar doğrultusunda tamamen erişime kapatıldı.

REKLAM KURULU'NDAN KRİTİK KARAR

14 Ağustos 2025’te gerçekleştirilen 360. Reklam Kurulu toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları gündemin öncelikli maddelerinden biri oldu. Kurul, söz konusu reklamların toplum için ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Karar kapsamında yalnızca hesapların kapatılmasıyla yetinilmeyecek, aynı zamanda ilgili kurumlara adli başvurular da yapılacak.

GENÇLER HEDEFTE

Bakanlığın açıklamasında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının özellikle genç kesimi hedef aldığına dikkat çekildi. Bu nedenle alınan kararın yalnızca bir yaptırım değil, aynı zamanda toplumu ve genç nesilleri korumaya yönelik stratejik bir hamle olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve gençlerin bu zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.”

Ayrıca, yasa dışı içerik paylaşan hesapların bundan sonra da mercek altında olacağı ve benzer adımların süreceği bildirildi.