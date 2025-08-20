20 Ağustos 2025 son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu?

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. Yaşadığı bölgede sallantı hisseden vatandaşlar, “deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor.

20 Ağustos 2025 son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu?
20 Ağustos 2025 tarihli son verilere göre ülke genelinde küçük ve orta şiddette depremler kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre günün ilk saatlerinde Balıkesir’de sarsıntı yaşandı.

08:35:26 – 2.0 büyüklüğünde – Sındırgı (Balıkesir) – 4.66 km derinlik

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 09.32'de ve 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

