Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları engelleyip yola döktü!

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarının önlerini kesip malzemeleri yola döktüler.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları engelleyip yola döktü!
Editör: Metehan Gül

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Bombardıman altındaki Gazze'de yaşanan Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları engelleyip yola döktü! - Resim : 1

Yerel kaynakların aktardığına göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu.

Tırları durduran Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları engelleyip yola döktü! - Resim : 2

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsraillilerin ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları engelleyip yola döktü! - Resim : 3

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# insani yardım tırı # gazze # Yahudi yerleşimciler
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