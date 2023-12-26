Yasa Dışı Yollarla Türkiye'ye Girmeye Çalışan 18 Kişi Yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 18 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ, birinin ise PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yasa Dışı Yollarla Türkiye'ye Girmeye Çalışan 18 Kişi Yakalandı
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Türkiye'nin sınır hattında güvenlik güçleriyle birlikte yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor. Son olarak yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan onlarca kişi yakalandı.

Sınırdaki yasa dışı geçiş teşebbüsüyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Hudut Kartallarının Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladığı belirtilen açıklamada, yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sınır # suriye # Milli Savunma Bakanlığı
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