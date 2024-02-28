Yaşlı bakım merkezinde korkunç olay! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Tekirdağ'da yaşanan korkunç olayda, özel bir bakım merkezinde görevli personelin, bakım merkezinde kalan bir yaşlıya şiddet uyguladığı iddia edilmişti. 9 Şubat'ta meydana gelen olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet olayına karıştığı öne sürülen personel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kuruluşta teftişlerin de yapıldığı belirtilen açıklamada ayrıca bakım merkezine idari para cezası uygulandığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız tarafından kuruluşta teftişler yapılmış, olayla ilgili idari soruşturma titizlikle yürütülerek, söz konusu şahıslar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Başlatılan adli ve idari soruşturma neticesinde özel bakım merkezi tarafından iki bakım personelinin iş akdi sonlandırılmıştır.

İdari soruşturma sonucu özel bakım merkezine Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında idari para cezası verilmiş, adli soruşturma sonucu ise bir bakıcı personel tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihmali bulunan kişilerle ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olacağını belirtti. Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelendiği belirtilirken, engelli ve yaşlı bireylerin kuruluşlarda en iyi hizmeti alması için çalışmalara devam edileceği aktarıldı.