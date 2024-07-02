Yeni bakanlar Memişoğlu ve Kurum yemin etti

Bugünkü TBMM Genel Kurulu oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden affı kabul edilen Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanı, Mehmet Özhaseki'nin yerine ise Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Ardından, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olan Kurum'un, Anayasa gereği atama nedeniyle milletvekilliğinin düştüğü Genel Kurul'a bildirildi.

Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevlerine başladı. Yeni bakanlar, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacaklar. Kurum'un milletvekilliğinin sona ermesiyle birlikte, toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı ise 264'e düştü.

Önümüzdeki günlerde, Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AK Parti yeni bir milletvekili belirleyecek ve ardından komisyonda başkan seçimi gerçekleştirilecek.