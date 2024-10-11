Yeni çözüm süreci tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışmalarına ilişkin konuştu. Uçum, MHP lideri Bahçeli'nin el sıkışması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini DEM’i terör vesayetinden kurtarma olduğunu söyledi.

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Yeni çözüm süreci tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama
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"Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışmaları devam ederken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan geldi.

Mehmet Uçum, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin el sıkışmasını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteğini de "DEM’i terör vesayetinden kurtarmak" olarak savundu.

Mehmet Uçum, "Çözüm sürecinin gündemde olduğunu düşünmüyorum. Devlet uyguladığı yöntemleri, tamamen sonuç almadığı yöntemleri tekrar devreye sokmaz. Başka yöntemler dener. Sayın Bahçeli'nin yaklaşımı, sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim’de verdiği mesajlar, terör vesayetini Meclis'ten tasfiye etemye yönelik bir yaklaşımdır. Bir anlamda terör vesayetinden DEM'i de kurtarma meselesidir ve Meclis'ten tasfiye etme meselesidir." dedi.

YENİ ANAYASA A'DAN Z'YE Mİ YAZILACAK?

Mehmet Uçum, A’dan Z’ye sil baştan bir yeni anayasa yazılacağı konusunda da farklı değerlendirmeler yaptı. Uçum, "Peki burada şöyle mi bakılıyor meseleye? 'Biz yeni anayasayı sıfırdan başlayacaz, yazacağız'. Öyle bir şey yok. Bakın dünya siyasal tarihinde de böyle bişey yok. Hiçbir yeni anayasa önceki birikimi dışlayarak yapılamaz." dedi.

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