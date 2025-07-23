Yeni parti mi kuruluyor? Selçuk Özdağ’dan dikkat çeken açıklama

CHP listesinden Meclis’e giren bazı Gelecek Partili vekillerin istifası sonrası gözler bu isimlerin rotasına çevrildi. Selçuk Özdağ, bağımsız kalan vekillerin yeni bir parti kurabileceğini iddia etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yeni parti mi kuruluyor? Selçuk Özdağ’dan dikkat çeken açıklama
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Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, partisinden istifa eden milletvekillerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özdağ, söz konusu vekillerin yeni bir parti kurma hazırlığında olabileceğini öne sürdü.

2023 Genel Seçimlerinde CHP, Gelecek Partisi’ne kendi listelerinden 10 milletvekili kontenjanı vermişti. Ancak seçim sonrası bu 10 vekilden 3’ü AK Parti’ye geçerken, 3’ü de istifa ederek bağımsız kaldı. Gelecek Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı 4’e düştü.

Bağımsız kalan isimlerin AK Parti’ye katılacağı iddiaları konuşulurken, Özdağ bu olasılığı düşük gördüğünü belirtti. Özdağ'ın açıklamaları, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın kendisini cezaevinde ziyaret etmesinin ardından gündeme geldi.

Altaylı, Özdağ’ın şu ifadelerini aktardı:

“Kendilerince nedenleri varmış, beklenmeyen bir şey değildi. AKP’ye geçerler mi? Zannetmem. Bence AKP ya da Erdoğan onların yeni bir parti kurmasını isteyecektir. Yeni parti kurma olasılıkları var.”
Altaylı ayrıca, “Yeni Yol” grubuna katılması muhtemel bir milletvekilinin daha olduğunu ve bu ismin “namuslu, demokrat, özgürlükçü bir vekil” olduğunu kaydetti.

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