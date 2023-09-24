Yerel seçim takvimi 1 Ocak'ta başlıyor! YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu

Yerel seçimler için izlenecek takvim belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, sürecin 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Yener, deprem bölgesindeki yurttaşların adres taşımalarıyla ilgili kolaylık sağlanacağına da vurgu yaptı.

Yerel seçim takvimi 1 Ocak'ta başlıyor! YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu
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Yerel seçim takvimi 1 Ocak'ta başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimler için izlenecek sürece dair bilgi verdi.

1 Ekim itibariyle seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacaklarını söyleyen Yener, 1 Ocak 2024 itibariyle yayımlanan genelgelerle yapılacak işlemlerin yurttaşlarla paylaşılacağını vurguladı.

Deprem bölgesinde seçim sürecinin yürütülmesi ilişkin de bilgi veren Yener, en geç kasım ayı sonunda bölgeye giderek durum tespiti yapılacağının, adres taşımada kolaylık sağlanacağının altını çizdi.

Elektronik seçimle ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Yener, konuya ilişkin somut bir gelişmenin olmadığını da belirtti.

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