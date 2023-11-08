Yeşilyurt Belediyesi'nde Yolsuzluk! Sahte Evrakla Belediye Arsalarını Satmışlar

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi bir yolsuzluğa imza attı. Yapay zekayla sahte belediye meclisi kararı oluşturularak belediye arsalarının satıldığı ortaya çıktı. Skandal olayla ilgili 4 personel açığa alındı.

Yeşilyurt Belediyesi'nde Yolsuzluk! Sahte Evrakla Belediye Arsalarını Satmışlar

Malatya'daki Yeşilyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edildi.

Yapay zekayla sahte belediye meclisi kararı oluşturularak belediye arsalarının satıldığının ortaya çıkması üzerine 4 personel açığa alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen hizmetlerin daha sağlam ve güvenli olması için Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla her bir aşamada denetim yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili, biri belediye personeli 6 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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# malatya # Yeşilyurt Belediyesi # yolsuzluk
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