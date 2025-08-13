YÖKSİS'te sessiz operasyon! 28 kişinin diploması bir gecede yok oldu

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişlerinde usulsüzlük tespit edilen 28 kişinin lisansüstü diplomalarını iptal ederek YÖKSİS’ten sildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu isimlerle ilgili karar 24 Temmuz’da sisteme işlendi ve resmi yazıyla üniversitelere iletildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
YÖKSİS'te sessiz operasyon! 28 kişinin diploması bir gecede yok oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Üniversitesi (İÜ), “yatay geçişlerinin usulsüz olduğu” gerekçesiyle diplomaları daha önce iptal edilen 28 kişinin lisansüstü diplomalarının da 24 Temmuz itibarıyla iptal edildiğini duyurdu. Kararın ardından söz konusu kişilerin bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) işlendiği ve ilgili üniversitelere resmi yazıyla bildirildiği açıklandı.

RESMİ YAZI TÜM ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLDİ

İÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, 28 kişinin lisansüstü diplomalarının iptal edildiği ve YÖKSİS kayıtlarının güncellendiği belirtildi.

MURAT EMİR: ‘TERTEMİZ DİPLOMALARI YOK SAYIYORLAR’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Emir, kararın CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sınıf arkadaşlarını hedef aldığını savundu.

Emir paylaşımında, “Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Emir, “İstediğiniz kadar diploma iptal edin, sandıktan da çürümüş düzeniniz için yargı önüne çıkmaktan da kaçamayacaksınız” dedi.

DEM Parti’den TBMM Komisyonuna kapsamlı dernek listesiDEM Parti’den TBMM Komisyonuna kapsamlı dernek listesiGündem
1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka kazanç listesi1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka kazanç listesiEkonomi
ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Orman yangınları ekonomiyi de kül etti
Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar
106’sı çocuk 235 kişi açlıktan öldü
Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki
Türkiye-Gürcistan ortak operasyonu
Ticaret Bakanı Bolat'tan açıklama
Kapsamlı dernek listesi
"YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"
Bakan Ersoy’dan tarihi hedefler ve büyük şenlik müjdesi
Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı
Çok Okunanlar
1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var!
13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı?