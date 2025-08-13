YÖKSİS'te sessiz operasyon! 28 kişinin diploması bir gecede yok oldu

İstanbul Üniversitesi (İÜ), “yatay geçişlerinin usulsüz olduğu” gerekçesiyle diplomaları daha önce iptal edilen 28 kişinin lisansüstü diplomalarının da 24 Temmuz itibarıyla iptal edildiğini duyurdu. Kararın ardından söz konusu kişilerin bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) işlendiği ve ilgili üniversitelere resmi yazıyla bildirildiği açıklandı.

RESMİ YAZI TÜM ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLDİ

İÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, 28 kişinin lisansüstü diplomalarının iptal edildiği ve YÖKSİS kayıtlarının güncellendiği belirtildi.

MURAT EMİR: ‘TERTEMİZ DİPLOMALARI YOK SAYIYORLAR’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Emir, kararın CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sınıf arkadaşlarını hedef aldığını savundu.

Emir paylaşımında, “Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Emir, “İstediğiniz kadar diploma iptal edin, sandıktan da çürümüş düzeniniz için yargı önüne çıkmaktan da kaçamayacaksınız” dedi.