Yol ayrımından sonra ilk adım: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden sürpriz zam kararı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan şirket personeli için maaş artışı kararı açıklandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

Yapılan bu düzenleme ile birlikte en düşük taban maaş 40 bin TL’ye yükseltildi. Belediye çalışanları yeni ücretlerini Ağustos ayı maaş döneminde alacak.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ALIN TERİ DÖKEN EMEKÇİLERİMİZDİR"

Zam kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlemenin uzun süredir üzerinde çalışıldığını belirtti. Çerçioğlu, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.