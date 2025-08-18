Yol ayrımından sonra ilk adım: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden sürpriz zam kararı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bünyesindeki şirket çalışanlarına yüzde 23 oranında ara zam yapıldı. En düşük maaş 40 bin TL’ye yükseldi. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Önceliğimiz alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yol ayrımından sonra ilk adım: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden sürpriz zam kararı
Yayınlanma: Güncellenme:

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan şirket personeli için maaş artışı kararı açıklandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

Yapılan bu düzenleme ile birlikte en düşük taban maaş 40 bin TL’ye yükseltildi. Belediye çalışanları yeni ücretlerini Ağustos ayı maaş döneminde alacak.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ALIN TERİ DÖKEN EMEKÇİLERİMİZDİR"

Zam kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlemenin uzun süredir üzerinde çalışıldığını belirtti. Çerçioğlu, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Malatya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyorMalatya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyorYurt
Denizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardıDenizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

AKP Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi
Günün Manşetleri
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Üreticilerden kötü haber geldi
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda