Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 39 şüpheli için tutuklama talebi, 6 şüpheli için ise adli kontrol kararı talep edildi.

SUÇLAMALAR: RÜŞVET, İRTİKAP, DOLANDIRICILIK

Soruşturma dosyasında adı geçen şüpheliler hakkında irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi.

Cumartesi sabahı başlatılan operasyon kapsamında polis ekipleri, İstanbul genelinde 72 adrese baskın düzenledi. Belediye binasının da aralarında bulunduğu konut ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon, son dönemdeki geniş çaplı yolsuzluk soruşturmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. O günden bu yana farklı kentlerde benzer operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul’da şu ana kadar 11 belediye başkanı tutuklanırken, Adana, Adıyaman ve Antalya gibi illerde yapılan soruşturmalarla birlikte ülke genelinde tutuklanan belediye başkanlarının sayısı 15’e ulaştı.