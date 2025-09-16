İstediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz diyerek eleştirdi: Fazıl Say Batı müzik kurumlarının İsrail yanlılığına isyan etti

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Batı’daki klasik müzik kurumlarının İsrail yanlısı tutumunu eleştirdi. Say, Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak tanımlayarak sanat camiasına çağrı yaptı.

Fazıl Say’ın açıklaması şu şekilde:

“Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik taparken, duyguları paylaşırken bile...

Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçilerini ‘antisemitizm’ ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar.

Gazze’de yapılan bir SOYKIRIMDIR. NOKTA!

Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!! lütfen.. lütfen..

Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın!

Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!”