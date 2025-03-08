YPG elebaşı Mazlum Abdi: “Şam’la birleşmeye hazırız”

Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal altındaki bölgeleri kontrol eden PKK/YPG ve ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin komutanları, Rakka'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi ve örgütün sözde komutanlarının yanı sıra Rakka ve Tabka’daki aşiret liderleri de katıldı.

YPG elebaşı Abdi, Özerk Yönetim'in kurumlarını Şam ile birleştirmeye hazır olduklarını söyledi. Müzakerelere başlamak için bir heyet oluşturulacağı bilgisini veren Abdi, “Şam’la sorunlarımızı çözmek için askeri seçeneklere başvurmama konusunda uzlaştık” dedi.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin komutanı ise, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'nin yönettiği Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) desteğin devam edeceği mesajını verdi.

ABD'nin terör örgütünü Suriye devletine yerleştirme çabalarına karşılık, Ankara, HTŞ (Heyet Tahrir Şam) liderliğindeki Şam yönetiminden PKK/YPG'ye karşı harekete geçmesini talep ediyor. Ancak, Suriye’nin toprak bütünlüğüne sık sık vurgu yapan HTŞ’den henüz bu yönde bir adım atılmadığı bildiriliyor.