YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Seçime 35 siyasi partinin katılacağını söyleyen Ahmet Yener, 27 Ocak'ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekileceğini belirtti.

YSK Başkanı, takvime ilişkin bilgi de verdi. Buna göre, siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi ve bağımsız adayların başvurularında ise son gün 20 Şubat. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta, kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçim propagandası 21 Mart'ta başlayacak ve 30 Martta sona erecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesindeki hazırlıklara ilişkin de bilgiler paylaştı. Yener, depremzede vatandaşlar için 2023’teki seçimlerde uygulanan tedbirlerin, 31 Mart’ta da aynen uygulanacağını söyledi.

- Hatay'da eksiklik bulunup bulunadığı, gelinen aşamada hangi durumda olduğumuza yönelik çalışmalar yapıldı. İlerleyen süre içerisinde de deprem bölgesine gidip son durumun ne olduğuna bakıp konteyner, teknik donanım konusunda geldiğimiz son noktanın ne olduğunun tekrar bir tespitini yapacağız.

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy verilen sandık alanlarından matbaalara kadar gerekli tüm yerlerde güvenlik tedbirlerinin tamamlandığını söyledi. SEÇSİS sisteminin de siber güvenlik testlerinden geçirilerek, sürekli güncellendiğini belirtti.

Yener, fazla seçmen kaydı ve ölü seçmen iddialarının da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.