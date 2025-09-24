YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaları durdurma kararı aldı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yaptığı toplantının ardından sürecin devam etmesine hükmetti.

CHP İstanbul İl Kongresi, açılan iptal davası nedeniyle yargıya taşınmıştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına ilişkin hazırlıkların durdurulmasına karar verdi. Bu gelişme, kongre sürecini belirsizliğe sürüklerken gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrildi.

YSK BUGÜN TOPLANDI

Mahkemenin aldığı karar sonrası Yüksek Seçim Kurulu, olağanüstü gündemle bugün saat 13.30’da toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca kurulumuzdan görüş soruldu. Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. Kurulumuz kongre sürecinin devamına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

