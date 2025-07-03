Yüksek hızlı trenlerle rekor taşımacılık: 100 milyon yolcu barajı aşıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek hızlı tren işletmeciliğinde gelinen noktayı değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ilk YHT hattının 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir güzergahında hizmete alındığını hatırlattı.

Türkiye’yi Avrupa’da 6’ncı, dünyada ise 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna taşıdıklarını belirten Uraloğlu, aradan geçen 15 yılda YHT hizmetlerinin büyük bir ulaşım ağına dönüştüğünü vurguladı.

100 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞINDI

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 30 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye genelinde YHT hatlarında 100 milyonun üzerinde yolcu taşındı. Aynı süreçte YHT’ler toplamda 98,2 milyon kilometre yol kat etti. Bu mesafe, dünyanın çevresinde 2 bin 451 kez tur atmaya eşdeğer.

EN YOĞUN HAT: ANKARA-İSTANBUL

YHT hatları arasında en fazla yolcuyu 38 milyon kişiyle Ankara-İstanbul hattı taşıdı. Bu hattı, 21,4 milyon yolcuyla Ankara-Konya ve 21 milyon yolcuyla Ankara-Eskişehir hatları takip etti.

Diğer hatlarda taşınan yolcu sayıları ise şöyle sıralandı:

Konya-İstanbul: 12,3 milyon yolcu

Karaman-Ankara: 2,4 milyon yolcu

Karaman-İstanbul: 1,7 milyon yolcu

Ankara-Sivas: 1,8 milyon yolcu

Sivas-İstanbul: 660 bin yolcu

Eskişehir-İstanbul: 900 bin yolcu

YHT AĞI 2 BİN 251 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, şu anda Türkiye genelinde toplam 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hattı bulunduğunu belirtti. Bu hatlarla vatandaşlara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım hizmeti sağlandığını söyledi.

YHT hatlarının doğrudan veya kombine taşımacılık yoluyla Türkiye genelinde 20 şehre hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu, “Nüfusun yüzde 51’ine YHT hizmeti sağlıyoruz” dedi.

Doğrudan YHT hizmeti alan şehirler: Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale, Sivas

Kombine taşımacılıkla ulaşılan şehirler: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat

Uraloğlu, YHT ve otobüs ya da konvansiyonel tren bağlantısıyla yapılan taşımacılığın, otobüsle yapılan seyahate kıyasla önemli bir zaman tasarrufu sağladığını belirtti.