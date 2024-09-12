Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı

Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ve A.A. ile "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., A.A. ve M.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.