Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluğa 8 tutuklama: Usulsüzlükleri anlattılar

Aydınlık Gazetesi'nden Kaan Arslan'ın haberine göre, 2016-2024 yılları arasında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanlığı yapan Şeref Ateş hakkında, büyük bir yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Ateş'in görev sürecinde düzenlenen etkinliklerin önceden belirlenen şirketlere usulsüz şekilde verilmesi, sahte faturalarla kurumun milyonlarca avro zarara uğratıldığı iddia edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başlattığı teftişin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ateş ile birlikte bazı vakıf personelini görevden aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulan olayda, gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Eski yurtdışı koordinatörlerinin iddialarına göre, Ateş’in yakın çevresi ve özel kalem ekibinin yolsuzluğa karıştığı, kurumun mali işlerini aile bireylerine emanet ettiği, bazı etkinliklerin yapılmadan faturalarının kesildiği öne sürüldü. Ayrıca Ateş’in damadının Almanya’daki mali işlerden sorumlu olduğu ve şikayetlere rağmen yolsuzlukların yıllarca gizlendiği ifade edildi.

Kurumun Avrupa teşkilatında çalışan bir başka kaynak, 2022’de Alman polisi tarafından kurum çalışanlarının üzerinde 240 bin avro ele geçirildiğini belirtti. Ateş’in dünya çapında 1 milyon kişiye Türkçe öğretildiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yunus Emre Enstitüsü, 2 Ocak 2025'te yaptığı açıklamada, teftiş bulgularının yargıya taşındığını duyurdu. Olayla ilgili 8 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında arama çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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