Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Şeref Ateş, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı
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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN ESKİ BAŞKANI TUTUKLANDI

Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Ateş’in “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yargılandığı öğrenildi.

Mahkeme, delillerin durumu ve suçlamaların niteliği gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

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