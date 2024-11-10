Yurttaşlar Ata'sına koştu: Anıtkabir'e ziyaretçi seli

Türk halkı, ölümünün 86'ıncı yılında Ata'sına koştu. Anıtkabir ve Dolmahçe Sarayı gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun dört bir yanından Atatürk'ü ziyaret etmeye giden vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini Ulusal Kanal mikrofonlarına anlattı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Yurttaşlar Ata'sına koştu: Anıtkabir'e ziyaretçi seli
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Türk halkı, ölümünün 86'ıncı yılında Ata'sına koştu. Anıtkabir ve Dolmahçe Sarayı gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun dört bir yanından Atatürk'ü ziyaret etmeye giden vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini Ulusal Kanal mikrofonlarına anlattı.

Anıtkabir’e girebilmek için uzun süre bekleyen vatandaşlar, duygularını Ulusal Kanal mikrofonlarına şu şekilde dile getirdi: "Her 10 Kasım’da keşke Anıtkabir’de olsam diyordum, bu yıl buraya geldik."

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar Anıtkabir’e girebilmek için uzun süre bekledi.
Vatandaşlar konuşmalarında Ata’ya minnet duygularıyla birlikte onun fikirlerinin önemli olduğunu belirterek birlik bütünlük mesajı verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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