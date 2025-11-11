Yüzyılın konut projesine rekor ilgi! İlk günde 936 bini aşkın başvuru yapıldı

500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün zarfında yapılan başvuru adedi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Bakan Kurum, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olma özelliği taşıyan "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk gün gerçekleşen başvuru sayısını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Kurum, projeye gösterilen büyük ilgiyi "Türkiye ev sahibi oluyor!" sözleriyle vurguladı. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, projenin başladığı ilk gün içerisinde toplam 936 bin 159 vatandaşın başvuruda bulunduğu kaydedildi.

"HER BAŞVURU, DEVLETİMİZE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Bu yüksek başvuru rakamının, Türk halkının ev sahibi olma isteğini ve devlet desteğine olan güvenini ortaya koyduğunu belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz."

Yüzyılın Konut Projesi'nin, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için önemli bir adım olarak görüldüğü belirtildi. 500 bin sosyal konut hedefiyle yola çıkan projenin, hem Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamayı hem de ailelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığı ifade edildi.