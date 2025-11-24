Zafer Partisi ilçe başkanı gölette ölü bulundu

Alınan bilgilere göre, 53 yaşındaki Fikri Balcı, Daday'daki Yumurtacı Göleti'ne geldi. Balcı'nın burada suya girdiği ve kısa bir süre sonra gözden kaybolduğu bildirildi. Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, derhal harekete geçerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen birimler arasında jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yer aldı.

KIYIDAN SADECE BEŞ METRE UZAKTA BULUNDU

AFAD'a bağlı dalgıç ekibinin gölet sularında gerçekleştirdiği detaylı arama çalışmaları neticesinde, Fikri Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Balcı'nın bedeni, kıyıdan yalnızca beş metre uzaklıkta bulundu.

Olay yerinde ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından, Balcı'nın naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Zafer Partisi'nin Kastamonu teşkilatından olaya ilişkin bir açıklama geldi. Zafer Partisi Kastamonu İl Başkanı Özcan Büyükşen, sosyal medya platformu üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Büyükşen, yaptığı resmi duyuruda "Değerli Kastamonu Kamuoyu; Daday ilçe başkanımız Fikri Balcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.