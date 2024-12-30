Star TV'de yayınlanan gündüz kuşağı programında evli bir kadının, kocasını 7 kişiyle aldatması işlendi.

Zahide Yetiş'in programına katılan bir kadının 7 sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Programdaki, "Kocası Ramazan'ı ve İlyas ile Emrah 2'yi biliyorum, diğer Emrah'ın kim olduğunu bilmiyorum" ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.

Star TV'de yayınlanan gündüz kuşağı programında evli bir kadının, kocasını 7 kişiyle aldatması işlendi.
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Televizyon kanallarında gündüz kuşağı programlarında kantarın topuzu iyice kaçtı. Bu programlarda rezaletin bini bir para. Program yapımcıları ve sunucuları hiçbir etik ilke olmaksızın; ahlak dışı ilişkileri, kadına şiddeti ve zaman zaman çocuk istismarını işliyor. Aile yapısı ve ilişkileri, insan onuru ve ahlakı da ayaklar altına alınıyor. Toplumumuzda yeri olmayan ilişkiler normalleştiriliyor. Uzmanlar toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak yayınlar için yaptırımların artması gerektiğini savunuyor.

Kadının eşini 7 kişiyle aldatmasını konuştular

Son olarak Zahide Yetiş'in programına katılan bir kadının 7 sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Programdaki, "Kocası Ramazan'ı ve İlyas ile Emrah 2'yi biliyorum, diğer Emrah'ın kim olduğunu bilmiyorum" ifadeleri sosyal medyada tepki topladı. Programda kadının aldattığı adamlardan biri kadının kocasına "kapısına sahip çıksaydın" dedi. 

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı "bu iğrençlik ne zaman son bulacak", "RTÜK neden müdahale etmiyor" şeklinde paylaşımlar yaptı. 

RTÜK neden engel olamıyor?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin geçtiğimiz aylarda "Yasakçı RTÜK eleştirilerine aldırmadan bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik. Çok yakında Üst Kurula sunarak uygulamaya alacağız. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için son önlemimiz olan ilke kararlarını alıp kararlı bir şekilde gerekli adımları en sert şekilde atacağız." açıklaması yapmıştı.
Özellikle kuşak programlarına ilişkin çok sayıda şikayet aldıkları bilgisini veren Şahin, bu programların içeriklerini, kadın eğitimi, çocuk bakımı veya kadın hakları konularında oluşturmaları tavsiyesinde bulunduklarını hatırlatmıştı

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