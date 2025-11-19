Zehirlenme vakaları sonrası bakanlık harekete geçti: Bakan Yumaklı yeni tedbirleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gündemin en sıcak başlıklarından biri olan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Böcek ailesi olayıyla ilgili sessizliğini bozdu. Dört kişinin yaşamını yitirdiği trajediye ilişkin adli sürecin titizlikle sürdüğünü belirten Yumaklı, özellikle denetimsiz satış noktalarına dikkat çekti. Konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Böcek ailesindeki 4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Bu olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız. Sokak lezzetlerinin satışı mercek altında." ifadelerini kullanan Bakan, sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

Yaşanan acı kayıplar için taziyelerini de ileten Yumaklı, soruşturmanın gidişatına dair şu bilgileri paylaştı: "Hayatını kaybeden böcek ailesinin yakınlarına sabır diliyorum. Savcılık soruşturması devam ediyor. Olay büyün yönleriyle açıklığa kavuşacak. Sokak lezzetleri adı altında satış yapan yerler de mercek altında.4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağından şüphemiz yok."

İŞLETMELERE MİLYARLIK CEZA YAĞMURU

Bakanlık, gıda güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı yürütülen denetimlerin bilançosunu da kamuoyuyla paylaştı. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere göz açtırılmadığı belirtilirken, kesilen cezaların boyutu dikkat çekti. Denetim sonuçlarını aktaran Bakan Yumaklı, "Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık" açıklamasında bulundu.

İdari yaptırımların yanı sıra, durumu daha vahim olan ve suç teşkil eden ihlallerin yargıya taşındığını belirten Yumaklı, "Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Suç unsuru tespit edilen 506 dosyayı Cumhuriyet Savcılıklarına ilettik" bilgisini verdi.

TARIM İLAÇLARINDA REÇETELİ DÖNEM

Gıda güvenliği zincirinin en önemli halkalarından biri olan zirai ilaç kullanımı konusunda da devrim niteliğinde bir değişikliğe gidiliyor. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen bu kimyasalların temini, artık tıpkı eczanelerdeki sistem gibi sıkı bir prosedüre bağlanıyor.

Yeni sistemi tanıtan Bakan Yumaklı, "B-Reçete, ile birlikte tarım ilaçları artık tıpkı beşeri ilaçlarda olduğu gibi, belirli miktarda ve sadece yetkili ziraat mühendislerimizin reçetesiyle alınabilecektir. Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamız var. Mobile uygun tasarlanan sistemde vatandaşlar uygunsuzluğu bizlere hızlı şekilde iletebilecekler. Vatandaşlarımızı gönüllü gıda denetmeni olacak." dedi.

Gıda güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalarda risk analizine dayalı incelemeler hız kesmeden sürdürülüyor. Ekipler, özellikle bozulma riski yüksek olan hayvansal gıdaların satıldığı noktalara odaklanmış durumda. Yapılan açıklamada, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri gibi kritik kategorilerde sahadaki varlığın güçlendirildiği vurgulanarak, "Denetim yoğunluğunu artırdık" ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda işletmelere, ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve hijyen standartlarına uyum konularında uyulması zorunlu ek talimatlar iletildi.

İZİNSİZ SOKAK SATICILARINA GECE GÜNDÜZ ENGELİ

Denetim mekanizmasının bir diğer önemli ayağını ise halk arasında "sokak lezzetleri" olarak bilinen satış noktaları oluşturuyor. Bakanlık, bu alanda da toleransın azaldığı yeni bir süreci başlattı. Yapılan bilgilendirmede, "Sokak lezzetlerinde sıkı denetim" vurgusu yapılırken, bu işletmelerin yasal statüsüne dair önemli detaylar paylaşıldı. Söz konusu işletmelerin bakanlıktan izin alma zorunluluğu bulunmasa da, faaliyet gösterebilmeleri için belediyelerden ruhsat almaları gerektiği hatırlatıldı. Bakanlık, belediyeler tarafından izin verilmeyen noktaların satış yapmasını engellemek ve bu ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önüne geçmek için kendi denetim mekanizmalarını devreye soktuğunu duyurdu. Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yürütülen bu operasyonların, mesai saatleri gözetilmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi.

Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına, işini layıkıyla yapan işletmelerin korunması gerektiğine de dikkat çekildi. Kurallara uyan işletmeleri haksız yere suçlamanın hem ticari itibar kaybına hem de ekonomik zarara neden olacağı belirtilerek, hukuk çerçevesinde hareket eden tüm esnafa teşekkür edildi. Ancak denetimlerin başarısı için vatandaş işbirliğinin önemine değinilen açıklamada, "Vatandaşlarımızdan, karşılaştıkları her türlü olayı bizlere iletmelerini bekliyoruz" denildi. Tüketicilerden gelen her türlü bilginin titizlikle inceleneceği ve takibinin yapılacağı taahhüt edildi.

FESTİVAL VE SEYYAR SATICILARDA YÜKSEK RİSK ALARMI

Tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise açıkta satılan ürünler oldu. Yetkililer, "Açıkta satılan gıdaların hijyen koşullarına dikkat edilmeli" uyarısında bulunarak, özellikle seyyar satış noktaları, günübirlik düzenlenen etkinlik alanları ve festivallerde riskin normalden çok daha yüksek olduğunu hatırlattı. Vatandaşların alışveriş sırasında ürünlerin etiketlerini detaylı incelemesi, tüketim ve son kullanma tarihlerini kontrol etmesi gerektiği vurgulandı. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olduğu durumlarda vatandaşların şüphelenmesi gerektiği belirtilirken, konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin güvenilirgida.gov.tr adresinden resmi ve güvenilir kaynaklara ulaşabileceği ifade edildi.