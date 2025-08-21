Zincir marketlere "Cumhur reyonu" geliyor: Devlet etiketli ürünler maliyetine yakın satılacak

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 55 bini aşkın zincir markette, gıda fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan “Cumhur Reyonu” uygulaması başlatılıyor. Proje kapsamında her marketin yüzde 10-15’lik bölümünde özel bir köşe oluşturulacak. Bu alanlarda devletin tek merkezden sağlayacağı, sabit fiyatlı ve devlet etiketli ürünler satışa sunulacak.

ÜRÜNLER MALİYETİNE YAKIN SATILACAK

Cumhur Reyonu’nda yer alacak ürünler, maliyetine yakın fiyatlarla tüketiciye ulaştırılacak. Marketler bu satışlardan yalnızca sembolik işletme kârı alacak. Böylece hem vatandaş uygun fiyatlı gıdaya erişebilecek hem de gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlanacak.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre proje kapsamında büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Zincir marketlerin oluşturacağı reyonlar, pazar esnafı ve yemek fabrikaları da ihtiyaçlarını bu depolardan karşılayacak. Bu modelle aracılar devreden çıkarılacak ve fiyatların maliyet seviyesine yakın biçimde sabitlenmesi sağlanacak. Yetkililer, gerekmesi halinde devlet sübvansiyonuyla fiyatların daha da aşağıya çekileceğini belirtiyor. Böylece hem dar gelirli vatandaşların gıda güvenliği artırılacak hem de özel marketlerin fiyatlarını düşürmesi teşvik edilecek.