Zühtü Arslan'ın nisan planı! Emekli olmadan önce HDP davasını görüşmek istiyor

Anayasa Mahkemesi koridorlarında Başkan Zühtü Arslan'ın emekliliği konuşulurken gözler HDP'yi kapatma davasına çevrildi. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre Arslan'ın planı emekli olmadan HDP kapatmasını ele almak...

Plan için nisan ayı konuşuluyor. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada da rapor yazma süreci devam ediyor.

Rapor yazımı tamamlandığındaysa yüksek mahkeme üyelerine dağıtılacak. Ardından da Anayasa Mahkemesi'nde 12 yıllık görev süresi bitecek olan Zühtü Arslan dava için tarihi açıklayacak.

HDP’nin hesaplarına bloke konulması kararına katılmayıp karşı oy kullanarak Türk milletinin tepkisini çeken Arslan'ın önünde sadece 2 ay var. Arslan davada oy kullanabilmek için nisan ayından önce davayı görüşmek niyetinde.

Bu süre içerisinde Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal da emekliye ayrılacak. Dolayısıyla kapatma davasında oy veremeyecek.

Anayasa Mahkemesi'nde 17 Nisan 2024'de emekli olacak Arslan ve Topal'ın yerine 2 yeni üye seçilecek. Arslan'ın yerine İrfan Fidan'ın aday olması beklenirken, Topal'ın yerine Danıştay üyeleri arasından en çok ay olan isimlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanacak.