Cildin tüm hücrelerinin pigmentlerini yeniliyor! Saçtan tırnağa kadar gençleştiren maske
Tek bir besin sayesinde kışın bile güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Nar maskesi tam size göre! Hücrelerin pigmentlerine kadar yeniliyor. Peki nar maskesi nasıl yapılır? Nar maskesinin faydaları nelerdir?
Nar, cilt sağlığı için faydalı olan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir meyvedir. Bu özellikleri sayesinde, nar cilt bakımı rutinlerinde popüler bir bileşen haline gelmiştir. Nar maskesi, cildi beslemek, nemlendirmek ve cildin genel görünümünü iyileştirmek için kullanılabilir.
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ NAR MASKELERİ
1. Nar ve Bal Maskesi
Malzemeler
2 yemek kaşığı nar suyu (taze sıkılmış)
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Nar suyunu ve balı bir kasede karıştırın.
Temiz cilde uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekletin.
Ilık su ile yıkayın ve kurulayın.
Bu maske, cildi nemlendirir ve parlak bir görünüm kazandırabilir.
2. Nar ve Yoğurt Maskesi
Malzemeler
2 yemek kaşığı nar suyu
1 yemek kaşığı doğal yoğurt
Hazırlanışı
Nar suyu ve yoğurdu karıştırın.
Karışımı cildinize eşit bir şekilde sürün.
15-20 dakika bekletin ve sonra yıkayın.
Bu maske, cildi yatıştırabilir ve nemlendirebilir.
3. Nar ve Kil Maskesi
Malzemeler
2 yemek kaşığı nar suyu
1-2 yemek kaşığı kil (bentonit veya yeşil kil)
Hazırlanışı
Nar suyu ve kil karıştırılır.
Kıvamı macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin.
Ilık su ile yıkayın.
Bu maske, cilt gözeneklerini temizleyebilir ve cildi sıkılaştırabilir.
Kullanım Sıklığı ve İpuçları
Haftada bir veya iki kez nar maskesi uygulayabilirsiniz.
Herhangi bir maskeden önce cildinizi temizlemeyi unutmayın.
Maskeleri uyguladıktan sonra cildinize uygun bir nemlendirici kullanabilirsiniz.
Eğer cildinizde hassasiyet veya alerjik bir reaksiyon varsa, bu maskeleri kullanmadan önce küçük bir cilt bölgesinde test edin.
NAR MASKESİNİN FAYDALARI
- Yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu antioksidanlar, ciltteki serbest radikallerle savaşarak erken yaşlanma belirtilerini (ince çizgiler, kırışıklıklar) azaltmaya yardımcı olabilir.
- Cildin yenilenmesine yardımcı olan ve hücre yenilenmesini teşvik eden doğal maddeler içerir. Bu, cilt sağlığını ve genç görünümünü korumak için önemlidir.
- Cilde nem sağlar ve kuruluğu önlemeye yardımcı olur. Narın su tutma kapasitesi cildi nemlendirir ve daha dolgun bir görünüm kazandırabilir.
- Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olabilir. Narın içeriğindeki bazı maddeler, ciltteki renk eşitsizliklerini ve lekeleri azaltmaya yardımcı olabilir.
- Nar, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellik, akne ve sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir ve cildi yatıştırabilir.
- Narın antioksidanları, UV ışınlarına karşı bir miktar koruma sağlayabilir. Bu, güneşin zararlı etkilerine karşı ekstra bir koruma katmanı oluşturabilir.
- Narın içerdiği antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşenler, cilt kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir, ancak bu etkiyi tam olarak sağlamak için güneşten koruyucu kremlerin kullanımı şarttır.