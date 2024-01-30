Cildin tüm hücrelerinin pigmentlerini yeniliyor! Saçtan tırnağa kadar gençleştiren maske

Nar, cilt sağlığı için faydalı olan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir meyvedir. Bu özellikleri sayesinde, nar cilt bakımı rutinlerinde popüler bir bileşen haline gelmiştir. Nar maskesi, cildi beslemek, nemlendirmek ve cildin genel görünümünü iyileştirmek için kullanılabilir.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ NAR MASKELERİ

1. Nar ve Bal Maskesi

Malzemeler

2 yemek kaşığı nar suyu (taze sıkılmış)

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

Nar suyunu ve balı bir kasede karıştırın.

Temiz cilde uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekletin.

Ilık su ile yıkayın ve kurulayın.

Bu maske, cildi nemlendirir ve parlak bir görünüm kazandırabilir.

2. Nar ve Yoğurt Maskesi

Malzemeler

2 yemek kaşığı nar suyu

1 yemek kaşığı doğal yoğurt

Hazırlanışı

Nar suyu ve yoğurdu karıştırın.

Karışımı cildinize eşit bir şekilde sürün.

15-20 dakika bekletin ve sonra yıkayın.

Bu maske, cildi yatıştırabilir ve nemlendirebilir.

3. Nar ve Kil Maskesi

Malzemeler

2 yemek kaşığı nar suyu

1-2 yemek kaşığı kil (bentonit veya yeşil kil)

Hazırlanışı

Nar suyu ve kil karıştırılır.

Kıvamı macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin.

Ilık su ile yıkayın.

Bu maske, cilt gözeneklerini temizleyebilir ve cildi sıkılaştırabilir.

Kullanım Sıklığı ve İpuçları

Haftada bir veya iki kez nar maskesi uygulayabilirsiniz.

Herhangi bir maskeden önce cildinizi temizlemeyi unutmayın.

Maskeleri uyguladıktan sonra cildinize uygun bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

Eğer cildinizde hassasiyet veya alerjik bir reaksiyon varsa, bu maskeleri kullanmadan önce küçük bir cilt bölgesinde test edin.

NAR MASKESİNİN FAYDALARI