Bağırsaklardaki en tehlikeli ilerleyiş! Sağlıksız diyetler kabusa dönüyor

Bağırsak kanseri, kalın bağırsak (kolon) veya rektumda (son bağırsak) başlayan bir kanser türüdür. Bu kanser türü, genellikle polipler adı verilen, kolon veya rektumun iç yüzeyinde oluşan küçük, anormal hücre kümelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu polipler zaman içinde kanserleşebilir. Bağırsak kanseri genellikle yavaş gelişen bir kanser türüdür ve belirli belirtileri göstermeyebilir.

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Dışkıda kan veya parlak kırmızı renkte kanamalar.

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, özellikle uzun süreli ishal, kabızlık veya dışkının şeklinde değişiklik.

Karın ağrısı veya kramp.

İştah kaybı.

Halsizlik ve yorgunluk.

Kilolu ya da kilo kaybı.

Anemi (düşük kan sayımı) belirtileri, örneğin soluk cilt ve zayıf hissetme.

Risk Faktörleri

50 yaşından sonra risk artar.

Ailede bağırsak kanseri öyküsü olan bireylerde risk artar.

İyi huylu poliplerin varlığı, kansere dönüşme riskini artırabilir.

Uzun süreli IBS öyküsü, bağırsak kanseri riskini artırabilir.

Kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları (örneğin, ülseratif kolit, Crohn hastalığı) olan kişilerde risk artar.

Belirli genetik sendromlar (örneğin, Lynch sendromu, Familial Adenomatous Polyposis) bağırsak kanseri riskini artırabilir.

Bağırsak kanseri taraması, kanserin erken evrelerde tespit edilmesine ve tedavi şansının artmasına yardımcı olabilir. Tarama yöntemleri arasında kolonoskopi, sigmoidoskopi, dışkıda gizli kan testi ve bağırsak endoskopisi bulunmaktadır.

BAĞIRSAK KANSERİ NASIL ÖNLENİR?