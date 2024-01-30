Bağırsaklardaki en tehlikeli ilerleyiş! Sağlıksız diyetler kabusa dönüyor
Hızla zayıflamak için uygulanan diyetlerin bağırsaklarda en korkunç ilerleyişe neden oluyor! Çoğu kişinin yaşadığı ancak farkında olmadığı bağırsak kanseri sorununu sizler için derledik. Peki bağırsak kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?
Bağırsak kanseri, kalın bağırsak (kolon) veya rektumda (son bağırsak) başlayan bir kanser türüdür. Bu kanser türü, genellikle polipler adı verilen, kolon veya rektumun iç yüzeyinde oluşan küçük, anormal hücre kümelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu polipler zaman içinde kanserleşebilir. Bağırsak kanseri genellikle yavaş gelişen bir kanser türüdür ve belirli belirtileri göstermeyebilir.
BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ
Dışkıda kan veya parlak kırmızı renkte kanamalar.
Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, özellikle uzun süreli ishal, kabızlık veya dışkının şeklinde değişiklik.
Karın ağrısı veya kramp.
İştah kaybı.
Halsizlik ve yorgunluk.
Kilolu ya da kilo kaybı.
Anemi (düşük kan sayımı) belirtileri, örneğin soluk cilt ve zayıf hissetme.
Risk Faktörleri
50 yaşından sonra risk artar.
Ailede bağırsak kanseri öyküsü olan bireylerde risk artar.
İyi huylu poliplerin varlığı, kansere dönüşme riskini artırabilir.
Uzun süreli IBS öyküsü, bağırsak kanseri riskini artırabilir.
Kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları (örneğin, ülseratif kolit, Crohn hastalığı) olan kişilerde risk artar.
Belirli genetik sendromlar (örneğin, Lynch sendromu, Familial Adenomatous Polyposis) bağırsak kanseri riskini artırabilir.
Bağırsak kanseri taraması, kanserin erken evrelerde tespit edilmesine ve tedavi şansının artmasına yardımcı olabilir. Tarama yöntemleri arasında kolonoskopi, sigmoidoskopi, dışkıda gizli kan testi ve bağırsak endoskopisi bulunmaktadır.
BAĞIRSAK KANSERİ NASIL ÖNLENİR?
- Yüksek lifli gıdalar tüketin. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller lif bakımından zengindir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir.
- Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini sınırlayın. Bu tür etlerin aşırı tüketimi bağırsak kanseri riskini artırabilir.
- Balık, tavuk, fasulye, mercimek gibi protein kaynaklarına odaklanın.
- C vitamini, E vitamini ve selenyum gibi antioksidan içeren gıdaları tüketin.
- Fiziksel aktivite, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz hedefleyin.
- Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak, bağırsak kanseri riskini azaltabilir.
- Alkol tüketimini sınırlayın ya da mümkünse tamamen kaçının.
- Sigara içmemek ve sigara dumanından uzak durmak, bağırsak kanseri riskini azaltabilir.
- Bağırsak kanseri tarama testlerine düzenli olarak katılın. Bu testler, polipleri ve kanseri erken evrelerde tespit etmeye yardımcı olabilir.
- 50 yaşından itibaren düzenli kolonoskopi yaptırın. Bu, polip tespiti ve çıkarılması için etkili bir yöntemdir.
- Aile öyküsünde bağırsak kanseri olan kişiler, genetik danışmanlık alabilirler ve önerilen tarama testlerini düzenli olarak yaptırabilirler.
- Yeterli D vitamini alımı, bağırsak sağlığını destekleyebilir. Güneş ışığından gelen doğal D vitamini ve besin takviyeleri bu ihtiyacı karşılayabilir.