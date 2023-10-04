Cildinizdeki Kırışıklıklara Son! Canan Karatay'dan 10 Yaş Gençleştiren Avokado Tarifi!

Avokado pek çok faydası olduğu bilinen son zamanların popüler meyvelerinden biri. Peki avokadonun ciltteki kırışıkları giderip cildinizi gençleştirebileceğini biliyor muydunuz? Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren avokado tarifi ve avokadonun mucize faydalarını sizler için yazdık!

O NAMIDİĞER ŞİFA MEYVESİ! CİLT GENÇLEŞTİREN AVOKADO!

Avokado diğer adıyla timsah armudu Persea americana türüne Orta Meksika'ya özgü bir meyvedir. Dünyanın sıcak iklimlerinde yetiştirilmekte olup yüksek yağ ve lif içeriğine sahip olmasıyla bilinen bir meyvedir. Ayrıca, A, C, E vitaminleri ve potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller açısından da zengin olduğundan sağlıklı bir diyet oluştururken kesinlikle diyetin bir parçası halinde tüketilmesi gereken bir meyvedir.

Avokado, subtropikal ve tropikal iklimlerde yetişmekle birlikte, sıcak, güneşli ve nemli koşullar sağlandığında optimum bir yetişme gösterir. Yetiştirildiği topraklara göre farklı şekil ve boyutlarda olabilen avokado, dünya çapında tüketilen bir meyvedir. Meksika, Brezilya, Peru ve ABD bu ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'de de son yıllarda avokado tüketimi artmaktadır. Avokadonun 100 gramında yaklaşık 160 kalori, 2 gram protein, 15 gram yağ ve 9 gram lif vardır. Ayrıca, A vitamini ve folik asit açısından zengindir. Sizler için şifa deposu avokadonun faydalarını yazdık!

TİMSAH ARMUDUNUN YANİ AVOKADONUN FAYDALARI!

Avokado sağlığa birçok faydası olan bir meyvedir. Gelin bu faydalara bakalım:

Avokado, tekli doymamış yağlar bakımından zengin olduğundan kalp sağlığını destekler ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Avokado, lif bakımından zengin olduğundan sindirim sistemini düzenler. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler.

Avokado, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olduğundan göz sağlığını korur. Maküler dejenerasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Avokado E vitamini bakımından zengin olduğundan cilt sağlığını iyileştirir. E vitamini, cildin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olan bir antioksidandır.

Avokado, biotin bakımından zengin olduğundan saç sağlığını destekler. Biotin, saç büyümesini destekleyen bir vitamindir.

Avokado, C vitamini ve E vitamini bakımından zengin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlardır.

10 YAŞ GENÇLEŞTİREN AVOKADO TARİFİ!

Avokadodan cilt gençleştirici bir maske yapmak için gereken malzemeler:

1/2 avokado

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı yoğurt

Tarifin yapılışı için öncelikle avokadoyu soyup püre haline getirin. İçerisine bal ve yoğurdu ekleyip iyice karıştırın. Maskeyi temiz cilde uygulayıp ve 15-20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

MASKEYİ KULLANDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!