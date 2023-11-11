Cildinizi Gençleştiren İçecek! Cildiniz Işıl Işıl Olacak!

Cildimizin güzel ve genç gözükmesi hepimiz için oldukça önemlidir. Yaşlanmak yaşamımızın doğasında olan bir şey fakat yaşlandırmayı geciktirmek bizim elimizde. Sizde cildinize değer veriyor ve cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız, hem sağlığınıza dikkat etmeli hem de cildinize güzel bakmalısınız. Cildinize güzel bakmanın ilk adımını bu içecekle atın. İşte cildinizi ışıl ışıl yapacak ve yaşlanmanızı geciktirecek nefis içecek…

Her birey zaman içinde yaşlanır ve bu yaşlanmanın sonuçları cildimizi etkiler. Yediğimiz yemekler ve içecekler de yaşlanmamızı kolaylaştıran ya da geciktiren etkenler arasındadır. Cilt bakımımıza dikkat etmenin yanında yediğimiz besinlerde cilt sağlığımız için oldukça önemlidir. Cildinizi ışıl ışıl yapacak ve genç görünmesini sağlayacak nefis içecek tarifini sizler için araştırdık. İşte genç görünmenizin nefis formülü…

Cildi Işıl Işıl Yapan Zencefil Shot

Malzemeler;

2 adet zencefil

1 adet limon

2 adet portakal

2 çay kaşığı toz zerdeçal

250 ml su

Hazırlanışı;