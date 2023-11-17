Cilt Sarkmalarının Önüne Geçin! Cilt Sarkmalarını Önlemenin Kolay Formülü!
Cilt sarkması şikayetiniz mi var? Endişelenmenize gerek yok! Cilt sarkmalarının önüne geçecek müthiş formülü sizin için araştırdık! İşte cilt sarkmalarını önlemenin en kolay yolu…
Yaşlılık belirtileri arasında olan ve kadın erkek fark etmeksizin hemen hemen her bireyde görülen cilt sarkmaları hepimizin korkulu rüyası. Çoğunlukla yaşa bağlı olarak etkisini gösteren cilt sarkmaları, kişiyi olduğundan yaşlı gösterir. Cilt problemleri bazen yaşa bakmaksızın ortaya çıkabilir. Cilt problemlerinin arkasında yatan en önemli sebep ise bakımsız bir cilde sahip olmaktır. Bakımsız bir cilt, çeşitli problemleri beraberinde getirir.
Daha çok 35-40’lı yaşlardan sonra ciltte oluşan bozulmalar kendini göstermeye başlar. 35-40 yaşından sonra meydana gelen cilt bozulmaları yaşlılığın en önemli göstergelerindendir. Cildin alt tabakasında bulunan yağ ve kolajenin azalması cildin elastik yapısını kaybetmesine sebebiyet verir. Ciltte azalan yağ ve kolajen oranı; cildin kırışmasına ve sarkmasına neden olur. Cilt sarkmasındaki asıl neden her ne kadar yaşlılık olarak karşımıza çıksa da, bu durum cilt sarkmalarının tamamen yaşlılığa bağlı olduğunu göstermez. Cilt sarkmalarına neden olan bazı faktörler vardır.
Cilt Sarkmasına Neden Olan Faktörler
- Yaşlılık
- Cildin yeteri kadar neme sahip olmaması, nem kaybetmesi
- Sürekli olarak kilo alıp verme
- Yeteri kadar su tüketmemek, az su tüketimi
- Yoğun miktarda sigara ve alkol tüketimi
- Sürekli olarak uykusuzluğa maruz kalma
- Genetik faktörler
- Cildin yeteri kadar temizlenmemesi ve bakımsız kalması
- Çeşitli vitamin ve minerallerin eksikliği
- Düzensiz ve yanlış besleneme
- Yoğun iş hayatı ve buna bağlı olarak meydana gelen yorgunluk
- Zararlı güneş ışınlarına maruz kalma
Cilt Sarkmasının Önüne Geçmek İçin Yapılması Gerekenler
- Bol bol su tüketmek
- Düzenli uyku, sağlıklı ve düzenli beslenme
- Düzenli cilt bakımı
- Düzenli olarak cildi nemlendirme
- Yaz-kış fark etmeksizin güneş koruyucu kullanmak
Cilt Sarkmalarını Önleyecek Müthiş Formül
1 tane patatesi rendeleyin ve suyunu sıkın.
Sıktığınız patatesin suyunu dökün ve dibe çöken nişastayı bir kenara ayırın.
Nişastanın üzerine 1 tatlı kaşığı yumurta akı katıp iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı bütün yüzünüze sürün ve yaklaşık yarım saat kadar bekleyin.
Yarım saat bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla güzelce durulayın.