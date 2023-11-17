Cilt Sarkmalarının Önüne Geçin! Cilt Sarkmalarını Önlemenin Kolay Formülü!

Yaşlılık belirtileri arasında olan ve kadın erkek fark etmeksizin hemen hemen her bireyde görülen cilt sarkmaları hepimizin korkulu rüyası. Çoğunlukla yaşa bağlı olarak etkisini gösteren cilt sarkmaları, kişiyi olduğundan yaşlı gösterir. Cilt problemleri bazen yaşa bakmaksızın ortaya çıkabilir. Cilt problemlerinin arkasında yatan en önemli sebep ise bakımsız bir cilde sahip olmaktır. Bakımsız bir cilt, çeşitli problemleri beraberinde getirir.

Daha çok 35-40’lı yaşlardan sonra ciltte oluşan bozulmalar kendini göstermeye başlar. 35-40 yaşından sonra meydana gelen cilt bozulmaları yaşlılığın en önemli göstergelerindendir. Cildin alt tabakasında bulunan yağ ve kolajenin azalması cildin elastik yapısını kaybetmesine sebebiyet verir. Ciltte azalan yağ ve kolajen oranı; cildin kırışmasına ve sarkmasına neden olur. Cilt sarkmasındaki asıl neden her ne kadar yaşlılık olarak karşımıza çıksa da, bu durum cilt sarkmalarının tamamen yaşlılığa bağlı olduğunu göstermez. Cilt sarkmalarına neden olan bazı faktörler vardır.

Cilt Sarkmasına Neden Olan Faktörler

Yaşlılık

Cildin yeteri kadar neme sahip olmaması, nem kaybetmesi

Sürekli olarak kilo alıp verme

Yeteri kadar su tüketmemek, az su tüketimi

Yoğun miktarda sigara ve alkol tüketimi

Sürekli olarak uykusuzluğa maruz kalma

Genetik faktörler

Cildin yeteri kadar temizlenmemesi ve bakımsız kalması

Çeşitli vitamin ve minerallerin eksikliği

Düzensiz ve yanlış besleneme

Yoğun iş hayatı ve buna bağlı olarak meydana gelen yorgunluk

Zararlı güneş ışınlarına maruz kalma

Cilt Sarkmasının Önüne Geçmek İçin Yapılması Gerekenler

Bol bol su tüketmek

Düzenli uyku, sağlıklı ve düzenli beslenme

Düzenli cilt bakımı

Düzenli olarak cildi nemlendirme

Yaz-kış fark etmeksizin güneş koruyucu kullanmak

Cilt Sarkmalarını Önleyecek Müthiş Formül

1 tane patatesi rendeleyin ve suyunu sıkın.

Sıktığınız patatesin suyunu dökün ve dibe çöken nişastayı bir kenara ayırın.

Nişastanın üzerine 1 tatlı kaşığı yumurta akı katıp iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı bütün yüzünüze sürün ve yaklaşık yarım saat kadar bekleyin.

Yarım saat bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla güzelce durulayın.